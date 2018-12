Lina en Kris trotse ouders van kerstekind Lauren ADPW

26 december 2018

09u00 0

Mama Lina Van Elverdinghe (27) beviel op Kerstmis van haar eerste spruit, Lauren, in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. “Dat was een pak vroeger dan gepland. De bevalling was uitgerekend voor 11 januari, maar toen wij na kerstavond thuis kwamen voelde Lina dat het zo ver was. ‘s Ochtends rond 7.30 uur was dat gevoel niet veranderd en dan zijn wij naar het ziekenhuis in Leuven gereden. Om 9.35 uur was Lauren geboren. Het is heel erg vlot gegaan”, zo vertelt papa Kris Jacobs (36). Lauren is gezond en wel. Ze weegt 2.540 gram en is 46 centimeter groot. Het is het mooiste kerstcadeau dat Lina en Kris zich konden wensen. Kris wordt op 4 januari schepen voor Open Vld in Machelen.