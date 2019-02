Leerlingen laten verbod op confetti niet aan hun hart komen Robby Dierickx

27 februari 2019

13u13 0 Machelen De leerlingen van gemeenteschool De Fonkel en de Parochiale Basisschool in Diegem hebben woensdagochtend hun carnavalsstoet gehouden. Zonder confetti weliswaar na een verbod van de gemeente, maar dat lieten de kinderen niet aan hun hart komen.

Begin deze maand kregen de scholen te horen dat het schepencollege een confettiverbod uitgevaardigd had. Reden? Confetti is slecht voor het milieu en bezorgt de gemeentearbeiders bovendien een pak opkuiswerk. En dus trokken de leerlingen van De Fonkel en de Parochiale Basisschool woensdagochtend zonder confetti door de straten van Diegem. Maar daar lagen ze duidelijk niet wakker van, want aan sfeer was er geen gebrek. Verkleed als piraat, soldaat, Mega Mindy, tijger of politieagent maakten ze heel wat kabaal. Nadien werd het carnavalsfeestje in de scholen voortgezet.

Vrijdag trekken ook de leerlingen van basisschool De Sterrenhemel in Machelen de straat op en ook daar zal tijdens de carnavalsstoet geen confetti gegooid worden.