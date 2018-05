Leerlingen GISO ontwerpen minibus 16 mei 2018

De secundaire gemeenteschool GISO heeft een nieuwe minibus. Die rijdt op aardgas en is daardoor een pak milieuvriendelijker dan de bussen die op benzine of diesel rijden. Gisteren werd de minibus officieel ingehuldigd in het bijzijn van het schepencollege. De bus werd door de leerlingen van het zevende jaar carrosserie beletterd en ook het ontwerp komt uit eigen huis. De gemeente koos bewust voor een wagen op aardgas om zo een nieuwe stap in de vergroening van haar wagenpark te zetten. De Fiat Ducato telt acht zitplaatsen voor passagiers en zal ingezet worden voor het dagelijkse leerlingenvervoer van en naar de school. (RDK)