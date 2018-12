Leerlingen GISO maken nieuw uithangbord Machala RDK

13 december 2018

08u51 0

De heemkundige kring Machala in Machelen is volop bezig met de inrichting van haar nieuw lokaal in de Kerkhofdreef. Ook de leerlingen van technische school GISO droegen inmiddels hun steentje bij.

De leerlingen maakten namelijk een smeedijzeren uithangbord met het logo van de heemkring. Dat bord werd ondertussen ook al aan de buitengevel van het gebouw gevestigd. De vereniging is bijzonder tevreden over het resultaat. Verwacht wordt dat het nieuwe lokaal van heemkring Machala in april volgend jaar officieel geopend kan worden. De inrichting van het interieur is nog volop bezig en binnenkort wordt ook de toog geplaatst. Tijdens de officiële opening zullen alle Machelaars kennis kunnen maken met het nieuwe onderkomen van de vereniging.