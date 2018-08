Langverwachte werken aan atletiekpiste van start 08 augustus 2018

02u34 0 Machelen Op de Bosveldsite is een aannemer maandag begonnen met de heraanleg van de atletiekpiste. Tot groot jolijt van de Machelse atletiekclub, die dit jaar 45 kaarsjes uitblaast. De club mocht namelijk maandenlang geen meetings organiseren, omdat de vorige atletiekpiste beschadigd was en daardoor afgekeurd werd.

In de lente trok Guido Dierckx, voorzitter van de Machelse atletiekclub, aan de alarmbel. Zijn club verloor in een jaar tijd zowat zeventig leden. "Daar zijn verschillende redenen voor, maar het feit dat onze piste er momenteel erbarmelijk bij ligt, speelde uiteraard ook een rol", klonk het destijds. De voorzitter betreurde dat de piste niet heraangelegd werd tijdens de vernieuwingswerken aan de sport- en vrijetijdssite Bosveld. Schepen van Sport Dirk De Wulf (sp.a) liet toen weten dat er al twee jaar een akkoord was om de piste deze zomer te vernieuwen.





Nu maakt hij die belofte waar, want maandag is men gestart met de werken. Er komt een nieuwe toplaag, alsook de nodige randvoorzieningen zodat de leden van de atletiekclub opnieuw in ideale omstandigheden kunnen trainen. De werken duren tot begin oktober. Tot dan kan de club niet trainen op de piste.





Bosveldsite

"Voor onze trainingen wijken we uit naar het grasveld op de Bosveldsite of naar het nabijgelegen park", zegt Guido Dierckx. "We zijn tevreden dat men eindelijk gestart is met de werken. Volgend jaar zullen we opnieuw pistemeetings kunnen organiseren."





(RDK)