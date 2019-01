Langverwachte verhuis GISO gestart Robby Dierickx

18 januari 2019

15u18 0 Machelen Vrijdag was het voornamelijk nog aan twee verhuisfirma’s, dit weekend is het aan de leerkrachten om het hele hebben en houden van secundaire school GISO te verhuizen van de oude vestiging in Machelen naar de nieuwbouw in Diegem. Maandag zullen ook de leerlingen een handje mogen helpen.

In de gemeentelijke secundaire school GISO is vrijdag ‘het grote verhuisweekend’ ingezet. Twee verhuisbedrijven reden een hele dag af en aan in de vestiging in de Cornelis Peetersstraat in Machelen om technische machines van in de werkateliers, meubels en allerlei ander schoolmateriaal te verhuizen naar de nieuwbouw in de Watermolenstraat in deelgemeente Diegem. Ook enkele leerkrachten werkten zich in het zweet. Zij zullen dit weekend opnieuw de handen uit de mouwen steken. Maandag gaan tot slot ook de leerlingen mee aan de slag, zodat er vanaf dinsdag les gegeven kan worden in het nieuwe schoolgebouw.

De nieuwbouw was broodnodig, want het huidige gebouw in Machelen is verouderd en fel afgeleefd. Bovendien zal de school in de toekomst haar leerlingenaantal kunnen uitbreiden, aangezien de nieuwbouw voldoende groot is om 210 leerlingen te huisvesten. Momenteel telt het GISO 165 jongeren.