Kinderen klimmen en klauteren op nieuwe speeltuin Bosveldsite 18 juli 2018

De nieuwe speeltuin aan vrijetijdssite Bosveld is gisteren officieel geopend door het gemeentebestuur. Klimmen, klauteren, schommelen en wippen: de kleinsten kunnen zich voortaan naar hartenlust uitleven. Alle aanwezige kinderen werden getrakteerd op een verfrissend ijsje. De natuurlijk ogende speelweide werd subtiel geïntegreerd in het parklandschap. Er worden zoveel mogelijk verschillende klim-, spring- en klauterelementen aangeboden, zodat het hele speellandschap een grote avontuurlijke beleveniswereld wordt. De speeltuin is opgedeeld in drie zones, per leeftijdscategorie. Er werd gekozen voor duurzame materialen en een aantal toestellen zijn uniek in Vlaanderen, zoals de klauterjungle. Er werd ook nog valdemping en versteviging aangebracht voor de veiligheid. (DBS)