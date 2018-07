Joe trakteert personeel HP op ijsjes 27 juli 2018

Met temperaturen tot 36 graden was het gisteren een snikhete dag, maar de werknemers van HP in Diegem mochten van geluk spreken want zij werden door radiozender Joe getrakteerd op ijsjes. De zender trekt een hele zomer lang met de Joe-ijskar door het land om bedrijven te verrassen met verfrissende ijsjes en de werknemers de kans te bieden om zelf hun muziek te kiezen. Zo mocht het personeel van HP in de Hermeslaan in Diegem gistermiddag tussen 12 en 13 uur bepalen welke liedjes de radiozender moest draaien tijdens het programma 'Out of Office'. Vorige zomer hield de Joe-ijskar ook al halt in Diegem, toen bij de firma Getronics. (RDK)