Jean Dewaerheid brengt al zijn veertiende boek uit 12 mei 2018

02u43 0 Machelen Met 'Napoleon en de gevolgen van zijn beleid' heeft de Machelse auteur Jean Dewaerheid al zijn veertiende boek op de markt gebracht. Het is zijn tweede boek over de Franse keizer.

"De scheiding van kerk en staat, de oprichting van het vredegerecht, het feit dat we rechts rijden en de verlichting van de straten: dat alles hebben we aan Napoleon te danken", zegt Jean Dewaerheid. "In het boek leg ik uit waarom de Franse keizer al die beslissingen nam en welke gevolgen ze vandaag nog op onze regio hebben. In het boek wordt Napoleon Bonaparte ook langs een minder fraaie kant benaderd."





'Napoleon en de gevolgen van zijn beleid' telt 120 pagina's en is voor 18,99 euro te koop bij de auteur zelf of via www.bol.com. (RDK)