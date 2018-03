Inwoners maken kennis met flatgebouw 01 maart 2018

02u32 0

De inwoners van Machelen hebben gisteren voor het eerst kennis gemaakt met het appartementsgebouw aan de Cornelis Peetersstraat dat deel uitmaakt van het Matexi-woonproject 'Machtig Wonen in 1830'. Ook zaterdag wordt er in de voormalige feestzaal in de Ferréstraat nog uitleg gegeven.





'Machtig Wonen in 1830' is de realisatie van een nieuwe woonwijk pal in het centrum van Machelen. In totaal komen er 96 appartementen en 26 nieuwe woningen, maar ook een nieuw kinderdagverblijf, groene ruimtes en pleinen, en een polyvalente zaal. Na de zes gezinswoningen en de nieuwe kribbe uit de eerste fase, start nu de ontwikkeling van het appartementsgebouw in de Cornelis Peetersstraat. Gisteren konden de inwoners al een eerste blik werpen op de plannen en de maquette van de 22 appartementen en de hoekwoning. De bouw van de tweede fase start deze maand nog.





Inwoners die gisteren niet naar de oude feestzaal in de Ferréstraat konden afzakken, krijgen zaterdag een herkansing. Tussen 13 en 17 uur kunnen ze er terecht voor wat meer uitleg over 'Machtig Wonen in 1830'. (RDK)