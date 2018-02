Inwoners kunnen binnenkort fruit plukken in gemeentelijke boomgaard 21 februari 2018

02u27 0 Machelen Op het Merelplein in Machelen hebben leerlingen van basisscholen De Windroos en De Sterrenhemel, leden van de Rotary Club en het schepencollege gisteren 41 fruitbomen geplant.

Bedoeling van die boomgaard is inwoners de kans te geven om binnenkort zelf fruit te plukken. Ook in deelgemeente Diegem zijn er plannen voor zo'n gemeentelijke boomgaard.





Het idee om fruitbomen te planten, leefde al langer in Machelen. Het was schepen Dirk De Wulf (sp.a) die voorstelde om de boomgaard op het Merelplein aan te brengen. Zijn collega, Marco Verberckmoes (Groen), hielp mee met de realisatie ervan. Gisteren werden 41 fruitbomen - vijftien appel-, vijftien peren-, vijf pruimen, vijf kersen- en één notenboom geplant. "We hebben de steun van de Rotary Club gekregen", aldus Verberckmoes. "Ook de leerlingen van de basisscholen De Windroos en De Sterrenhemel hielpen mee. Het onderhoud zal gebeuren door de mensen van volkstuin De Moerbei, die vijftig meter verderop ligt. Volgend jaar of het jaar erop zullen de inwoners van Machelen het fruit kunnen plukken."





Het schepencollege heeft ook plannen om in Diegem eenzelfde gemeentelijke boomgaard aan te leggen. Wanneer dat gerealiseerd zal worden, is evenwel nog niet duidelijk. (RDK)