Ingrepen moeten schoolomgevingen veiliger maken

03u03 0 Machelen Meer politie, extra zones 30 en fietsstraten: het zijn slechts drie van de vele maatregelen die het Machelse schepencollege gaat invoeren vanaf 3 september om de veiligheid rond de schoolpoorten te verhogen.

Het pakket van acties komt er na een enquête die bij ouders, directies, leerlingen, leerkrachten, politie en gemeenschapswachten gehouden werd. Daaruit blijkt dat de afwezigheid van de politie, het parkeergedrag van ouders en grootouders, de snelheid en de hoeveelheid verkeer aan de schoolpoort, en de onduidelijkheid dat men een school nadert de grootste bekommernissen zijn. En dus neemt het schepencollege enkele maatregelen om de veiligheid te verhogen. Concreet gaat het om dagelijks wijkpolitie inzetten voor toezicht aan de schoolpoort, aaneengesloten zones 30 in de dorpskernen invoeren, fietsstraten in de buurt van scholen en fietsassen in de dorpskernen invoeren, octopuspalen en waarschuwingsborden in de buurt van scholen plaatsen, snelheidsmeters op zonne-energie plaatsen en een kiss&ride-zone in de Reinelaan voorzien.





Verkeersweek

"In afwachting van deze maatregelen blijven de gemeenschapswachten het toezicht aan de schoolpoorten doen", zegt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a). "In mei zullen we tijdens de verkeersweek deze nieuwe maatregelen ook al meegeven en aanleren bij de leerlingen. We zoeken ook nog gemachtigde opzichters, ter ondersteuning van onze gemeenschapswachten. Het hele project zal ook in de komende periodes verder opgevolgd worden door de werkgroep veilige schoolomgeving."





