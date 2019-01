Inbreker vlucht...in armen van agenten WHW

22 januari 2019

19u45 0 Machelen Een 34-jarige Italiaan riskeert 1 jaar cel voor een knullige inbraakpoging. Niet alleen werd hij betrapt maar ook lieten zijn twee kompanen hem in de steek.

Op 8 november stond een bewoner van een woning in de Woluwelaan plots oog in oog met een inbreker. Een echte professional was het gelukkig niet want zelfs met behulp van een schroevendraaier kreeg hij de deur niet open. Toen hij betrapt werd snelde hij weg naar een wagen waarin twee kompanen van hem zaten. Deze reden echter meteen weg toen ze doorhadden dat de inbraak mislukt was. Uiteindelijk was het een koud kunstje voor de politie om de man op te pakken. Hij liep uit het struikgewas recht in de armen van de agenten. Ter zitting gaf hij alles toe en verzocht hij om een celstraf met uitstel. Uitspraak op 19 februari.

