Inbraakpreventie in woningen en wagens blijft belangrijk aandachtspunt RDK

16 november 2018

Ook volgend jaar blijft de preventie van inbraken in woningen en wagens een belangrijk aandachtspunt in Machelen. Dat blijkt uit het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de gemeente. Concreet worden de acties zoals het verschaffen van preventief advies en subsidies voor maatregelen om woningen tegen inbraak te beveiligen, alsook de Buurtinformatienetwerken en de sensibiliseringsacties inzake voorkomen van diefstallen uit auto’s, verdergezet.

“We merken wel een daling van het aantal inbraken in woningen en wagens, maar toch blijft dit de grootste vorm van misdrijven in onze gemeente”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). “Daarom is het belangrijk om hier op te blijven inzetten. Iedereen die een nieuwe woning bouwt of die met verbouwingen start, krijgt een uitnodiging van de gemeente om de preventieadviseur langs te laten komen om de kans op inbraken op die manier te verkleinen.”