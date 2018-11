In één jaar tijd vijf bloemstukken van graf gestolen Christiane is diefstallen beu en overweegt urne van dochter thuis te plaatsen Robby Dierickx

12 november 2018

14u45 0 Machelen Al voor de vijfde keer in een jaar tijd hebben dieven een bloemstuk op het graf van Katrien Degreef op het kerkhof van Diegem gestolen. Mama Christiane Liessens is het beu. “Ik overweeg om haar urne thuis te plaatsen, want elke diefstal voelt als een slag in ons gezicht.” Ook op andere graven verdwenen de voorbije maanden regelmatig bloemstukken.

Met een bang hartje trekt Christiane Liessens uit Machelen om de twee à drie dagen naar het graf van haar dochter Katrien Degreef, wiens urne begraven ligt op de begraafplaats van Diegem. Dit jaar alleen al werden maar liefst vijf bloemstukken van de gedenksteen gestolen. De laatste diefstal dateert van vorige week. “Enkele dagen voordien had ik voor Allerheiligen een bloemstuk op het graf van mijn dochter geplaatst”, aldus de moeder van Katrien Degreef. “Maar wat later was het alweer verdwenen. Hetzelfde gebeurde eerder dit jaar onder meer na haar verjaardag en haar overlijdensdatum. De dieven weten niet welke emotionele schade ze hiermee berokkenen. Bij elke diefstal krijgen we een slag in ons gezicht. Het voelt alsof een wonde opnieuw geopend wordt. Ik hoorde inmiddels van heel wat mensen dat de dieven ook op andere graven actief waren. Wie houdt zich hier in godsnaam mee bezig? Een begraafplaats zou een rustplaats voor overledenen moeten zijn, maar als ze zelfs hier niet rustig kunnen liggen... Onbegrijpelijk.”

Volgens Christiane Liessens hebben dieven het gemunt op bloemstukken die niet kerkhofgerelateerd zijn. “Het ging telkens om stukken die ook voor andere gelegenheden aan iemand geschonken kunnen worden”, klinkt het. “Volgens mij proberen de dieven ze gewoon door te verkopen. Ik heb inmiddels al verschillende aangiftes gedaan bij de politie, maar dat bracht geen soelaas. Logisch ook, want de politie kan hier moeilijk elk uur van de dag staan in de hoop de dieven op heterdaad te kunnen betrappen.”

Urne thuis plaatsen

Eén van de andere nabestaanden zag enkele weken geleden hoe iemand bloemstukken van een graf van een overleden kind aan het stelen was. “De getuige schreef de nummerplaat op en gaf alle gegevens door aan de ouders van het kindje, maar toen ze bij de betrokken woning gingen aanbellen, ontkende de verdachte alles”, weet Christiane Liessens. “In zo’n geval is het woord tegen woord, maar kan je jammer genoeg niets bewijzen.”

Voor de mama van Katrien Degreef is de maat vol. “Ik overweeg om haar urne bij mij thuis te plaatsen. Ik ben het namelijk beu om telkens opnieuw te moeten vaststellen dat dieven met een bloemstuk aan de haal zijn. Ik wil die pijn niet langer voelen. Staat haar urne bij mij thuis, dan ben ik zeker dat er niets mee zal gebeuren.”