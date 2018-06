Huwelijksbootje Adolf en Denise vaart 60 jaar 08 juni 2018

Zestig huwelijkskaarsjes mogen Adolf Schoovaerts (80) en Denise Mees (86) uit Machelen uitblazen. De twee stapten in hetzelfde gemeente op 19 mei 1958 in het huwelijksbootje en werden naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag uitgenodigd op het gemeentehuis.





Adolf werkte als bediende bij De Post, terwijk Denise als naaister voor kinderkleding aan de slag was. Tegenwoordig gaan ze nog regelmatig naar voorstellingen in CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Ook gaan ze graag samen op restaurant.





(RDK)