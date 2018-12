Hommeles binnen Open Vld Nieuwe coalitie start al met valse noot na heibel over schepenambt bij liberalen Robby Dierickx

05 december 2018

16u35 0 Machelen Het rommelt binnen Open Vld in Machelen. De blauwen vormen na Nieuwjaar de nieuwe meerderheid met CD&V en N-VA, maar de benoeming van het liberale schepenambt zorgt voor flink wat ruzie. Omdat lijsttrekker Paul Pijpen een stap opzij zet, was Dina Ponticello – die de tweede meeste voorkeurstemmen behaalde - de logische vervanger. Toch werd voor Kris Jacobs gekozen. “Een mes in de rug”, aldus Ponticello.

Met slechts twee zetels – één zetel minder dan zes jaar geleden - deed oppositiepartij Open Vld het op 14 oktober allesbehalve goed. Toch zitten de liberalen de komende zes jaar in de Machelse meerderheid. CD&V en N-VA besloten het kartel van huidig burgemeester Jean-Pierre De Groef, sp.a-spirit-Groen, buitenspel te zetten maar hadden samen slechts een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. En dus werd Open Vld erbij gehaald. De liberalen krijgt vanaf Nieuwjaar één schepenambt. Omdat Paul Pijpen met 188 voorkeurstemmen de nummer 1 was bij de blauwen, leek het erop dat hij de schepensjerp zou omgorden. Maar de 64-jarige Diegemnaar besloot – met de goedkeuring van het bestuur – een stap opzij te zetten om de verjonging binnen Open Vld door te voeren. En dus kwam Dina Ponticello – die met haar 139 voorkeurstemmen na Paul Pijpen de tweede meeste stemmen binnenhaalde bij de liberalen – in aanmerking.

“Maar al snel bleek dat ik aan de kant geschoven zou worden”, klinkt het teleurgesteld. “Op de avond van de verkiezingen lieten Paul Pijpen, Madeleine Dey en Kris Jacobs, die alle drie als onderhandelaars voor een coalitie aangeduid werden, weten dat CD&V en N-VA hen gevraagd hadden om Kris Jacobs als blauwe schepen aan te stellen. Uiteraard legde ik me hier niet zomaar bij neer. Het is me niet om de schepenpostjes te doen, maar een beetje rechtvaardigheid mag wel. Zeker omdat ik van verschillende N-VA’ers en CD&V’ers vernam dat er niet specifiek gevraagd werd om Kris Jacobs als schepen aan te stellen. Alsof het nog niet erg genoeg was, vroeg men me zelfs of ik mijn plaats als gemeenteraadslid wilde afstaan.”

Mes in de rug

Ondanks dat ze zich de voorbije weken stevig verweerde en onder meer het voorstel deed om het schepenambt met Kris Jacobs te delen, krijgt Dina Ponticello na Nieuwjaar geen schepensjerp. “De partij heeft me een mes in de rug gestoken”, klinkt het. “Of ik me als gemeenteraadslid nog voor de volle 200 procent achter Open Vld kan scharen? Moeilijk, maar ik wil mijn kiezers niet teleurstellen en zal de komende zes jaar wel degelijk in de gemeenteraad zetelen.”

François Bonaventure, die tot voor kort voorzitter was van Open Vld, zegt dat de partij niet alleen naar de voorkeurstemmen keek bij het aanstellen van de schepen. “Ook de bekwaamheid en de inzet voor de partij speelden hierbij een rol. Daarom is Kris Jacobs de geschikte kandidaat. Of deze strubbelingen voor problemen zullen zorgen binnen onze partij? Binnenkort wordt een nieuwe voorzitter aangesteld en die zal alle plooien trachten glad te strijken. Stel dat Ponticello toch uit onze partij stapt, dan heeft de meerderheid nog steeds 14 van de 25 zetels. Maar voor de lokale politiek zou het geen meerwaarde zijn indien er een tweede liberale strekking komt.”