Historisch Donjon-gebouw voortaan hotel en brasserie 31 maart 2018

In het historische Donjon-gebouw in de Broekstraat in Diegem heeft Rico Hassouni gisteren zijn hotel en brasserie Donjon geopend. Het als bouwkundig erfgoed erkende pand werd drie jaar lang verbouwd.





Tot 2014 was Machelen eigenaar van het Donjon-gebouw, maar na een ruil met het voormalig café The Sixties in de Cornelis Peetersstraat werd drankenhandelaar Van Bever eigenaar van het pand uit begin de zestiende eeuw. Na die ruil ontstond het idee om een brasserie in het Donjon-gebouw onder te brengen. Gisteren zwaaide hotel/brasserie Donjon de deuren open. "Drie jaar werd er intensief aan gewerkt om het gebouw te verbouwen", zegt uitbater Rico Hassouni. "Er werd onder meer een orangerie bijgebouwd. Nadien heb ik in zes maanden tijd een keuken, een toog en vier hotelkamers ingericht. Ik ben dan ook blij dat ik de deuren van het hotel en de brasserie kan openen."





Rico Hassouni is geen onbekende in onze regio. In de Leuvensesteenweg in Machelen is hij al de zaakvoerder van 't Hofke en zes maanden geleden sloot hij zijn zaken 't Hofke van Wolvertem en 't Hofke van Reet om zich vol op zijn nieuw avontuur te kunnen werpen. "Het hotel telt vier kamers en in de brasserie kan negentig man tafelen. Op het terras is plaats voor honderd personen. Onze specialiteit is vlees gebakken in een houtskooloven." (RDK)