Hele week moeilijke doorgang in E. Vanden Berghestraat 12 mei 2018

02u40 0

In de Emiel Vanden Berghestraat in Machelen moeten automobilisten volgende week tijdelijk over één rijstrook rijden. Van maandag tot en met vrijdag wordt voor dakwerken een kraan op de openbare weg geplaatst. Er blijft één rijstrook open, waardoor het verkeer wel nog in beide richtingen door kan, maar wel met wat hinder rekening moet houden. (RDK)