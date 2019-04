Heemkring Machala steunt aanvraag tot klassering NOVA-complex Robby Dierickx

13 april 2019

14u43 1 Machelen De heemkundige kring Machala steunt de aanvraag van de gemeente Machelen, de vzw NOVA en de Machelse harmonie om het NOVA-complex in de Kerklaan te klasseren. Daarmee willen ze de kansen op de afbraak van het complex verkleinen.

Al enkele jaren is de toekomst van het NOVA-complex in Machelen onzeker. De eigenaars vinden de feestzaal niet rendabel genoeg meer en hebben naar eigen zeggen verschillende toekomstopties voor het complex. De vzw NOVA, die instaat voor de uitbating van de zalen, vreest echter het einde van de voormalige cinema. Daarom diende de vzw samen met de gemeente Machelen en de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia een aanvraag tot klassering als cultureel erfgoed in. Een aanvraag die nu de steun krijgt van de heemkundige kring Machala.

“De grote bekommernis van onze heemkring is de kaalslag van onze gemeente die al enkele jaren bezig is, waarbij projectontwikkelaars zich storten op gebouwen en terreinen om deze op te kopen om er dan appartementen op te zetten”, klinkt het in de motivering. “Hetzelfde dreigt te gebeuren met het NOVA-complex als er van hogerhand niet wordt ingegrepen door een klassering en bescherming van het gebouw. Onze gemeente heeft al weinig historisch waardevolle gebouwen, zaal NOVA is er één van en verdient op alle vlak bescherming tegen verdwijning en afbraak.”

De motivering werd inmiddels overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat over de klassering moet beslissen.