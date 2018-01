Grondverzakking onder brug A201 02u46 0 Lukas Door de grondverzakking viel een verlichtingspaal om en moest de brug gecontroleerd worden op stabiliteit.

In Diegem ontstond er gisteren in de namiddag een grondverzakking onder de A201, waar ook een spoorweg ligt.





"De grondverzakking werd veroorzaakt door een onderspoeling", zegt Anton De Coster, woordvoerder van Het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het was even afwachten of de brug stabiel genoeg was, maar na het onderzoek van enkele ingenieus bleek dat er geen probleem was", zegt de hoofdcommissaris van politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen). Door de grondverzakking was het trein- en autoverkeer een hele tijd verstoord.





