Graven haast onzichtbaar door woekerend onkruid 25 augustus 2018

02u27 0 Machelen De voorbije dagen heeft de gemeente enkele klachten gekregen van inwoners in verband met het vele onkruid op het kerkhof van Diegem. Niet alleen op de paden, maar ook op de graven zelf. Komende week wordt het onkruid verwijderd, al mag de gemeente niet ingrijpen op de graven zelf.

"Het is lang droog geweest, maar intussen hebben we al enkele vochtige dagen gehad waardoor het onkruid plots razendsnel uit de grond schiet", zegt schepen van Milieu Marco Verberckmoes (Groen). "Ik begrijp de frustratie van de mensen, want ze verwachten terecht dat een begraafplaats netjes is. Maar de werknemers van Pro Natura, een sociale werkplaats die langdurig werklozen aan het werk zet, kunnen niet overal tegelijk zijn. Afgelopen week werd het kerkhof van Machelen onder handen genomen, begin volgende week is de begraafplaats van Diegem aan de beurt."





Zowel de paden als de graven van de oud-strijders zullen onkruidvrij gemaakt worden, maar ook andere graven liggen er momenteel verwilderd bij. "Wij kunnen daar als gemeente echter niet zomaar tegen optreden", verduidelijkt de schepen. "De nabestaanden staan in voor het onderhoud van de graven. Als blijkt dat het onkruid op sommige graven niet weggehaald wordt, dan zullen we bekijken wat we als gemeente kunnen doen."





Verder meent de schepen dat een grondige herinrichting van de begraafplaatsen noodzakelijk is. "Door de vele losse grond, kan het onkruid zijn gang gaan. Daar moeten we een oplossing voor vinden", besluit Verberckmoes. (RDK)