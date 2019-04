Grasbollen aan glasbollen moeten sluikstorters weghouden RDK

Afvalintercommunale Incovo legt in Machelen momenteel grasbollen rond de glasbollen aan. Die tuintjes moeten er mee voor zorgen dat sluikstorters de glasbollen links laten liggen. Komende vrijdag worden rond de glasbollen in de Chrysantenstraat en de Henri Brounsstraat de grasbollen officieel geopend. Tijdens de officiële opening kunnen kinderen paaseieren rapen en is er een cadeautje voor de eerste twintig gezinnen. De opening in de Chrysantenstraat vindt om 11 uur plaats, in de Henri Brounsstraat om 13 uur.