Gloednieuwe schoolgebouw geopend WHW

24 februari 2019

11u36 0 Machelen In Diegem wordt dit weekend het nieuwe schoolgebouw van het gemeentelijk instituut voor secundair onderwijs (GISO) geopend.

Het GISO is een kleine nijverheidsschool, gelegen net buiten het dorpscentrum van Machelen. De gebouwen van het GISO waren echter verouderd aangezien ze al van 1930 dateerden. Daarom koos de school, in samenspraak met het gemeentebestuur, voor een nieuwbouw. Die nieuwbouw, waarvan op 1 september 2017 de eerste steen werd gelegd, kwam er aan de Watermolenstraat in Diegem. Op die plek bevonden zich vroeger een oude drukkerij (Seri-Litho) en een grasveld dat eigendom was van de gemeente. Gisteravond al openden verschillende notabelen, waaronder het schepencollege, de directies en de bouwmeesters, het gebouw plechtig. Ook kregen ze allen een nauwgezette rondleiding. Het grote publiek kwam vandaag aan bod. Hiervoor was een tentoonstelling rond 50 jaar GISO opgezet.