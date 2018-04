Glazenwasser gered uit defecte gondel 13 april 2018

02u45 0

Een glazenwasser is gisterenmiddag in een benarde situatie terecht gekomen in de Kouterveldstraat.





"Omstreeks 15 uur kregen we de melding binnen. De glazenwasser zijn buitenlift bleek defect te zijn en hij geraakte dus niet meer beneden. Met behulp van een reddingsteam van de brandweer stond hij al snel met beide voeten terug op de grond", zegt Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. Zijn gondel zou in panne gevallen zijn. (VDBS/RDK)