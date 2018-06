GISO mag 'schrootspeelgoed' tonen in museum 13 juni 2018

02u25 0

Vijftien leerlingen van GISO Machelen hebben gisteren enkele vitrines van het Speelgoedmuseum in Mechelen versierd met speelgoed dat ze zelf uit schrootafval maakten.





"Het gaat om afval dat we normaal weggooien", legt Carl De Vries van de secundaire technische school uit. "Maar in de voorbije maanden hebben leerlingen van het derde jaar Metaal en het vierde jaar Carrosserie er onder meer vliegtuigen en vrachtwagens mee gemaakt. We kregen te horen dat hun werkjes enkele maanden tentoongesteld mogen worden in het Speelgoedmuseum in Mechelen en vandaag (gisteren, red.) hebben de leerlingen de vitrines van het museum dan ook versierd met hun eigen creaties. Iets waar ze bijzonder fier op mogen zijn." (RDK)