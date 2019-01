GISO klaar voor langverwachte verhuis naar nieuwbouw Robby Dierickx

08 januari 2019

15u07 0 Machelen In secundaire school GISO in Machelen wordt dezer dagen volop afgeteld voor de verhuis naar de nieuwbouw in Diegem. De verhuis staat immers gepland voor de periode tussen 18 en 22 januari. De nieuwbouw is broodnodig, want het huidige schoolgebouw is fors verouderd.

Al jaar en dag heeft het Gemeentelijk Instituut Secundair Onderwijs (GISO) onderdak in een voormalig fabrieksgebouw van Robusta in de Cornelis Peetersstraat in Machelen. Dat gebouw werd in het verleden weleens opgeknapt en er kwam een kleine nieuwbouw bij, maar vandaag voldoet het niet langer aan de vereisten van een school. En dus koos het voormalige schepencollege ervoor om een volledig nieuwe school te bouwen in de Watermolenstraat in deelgemeente Diegem, vlakbij gemeenteschool De Fonkel en de Parochiale Basisschool. De eerste steen van het nieuwe gebouw werd in september 2017 gelegd.

Nu, bijna anderhalf jaar later, wordt alles in gereedheid gebracht om te verhuizen. “De verhuis start op vrijdag 18 januari en zal door een verhuisfirma gebeuren”, zegt directeur Willy De Bouw. “Op maandag 21 januari zullen de leerkrachten en leerlingen alle dozen uitpakken, zodat we een dag later effectief met de lessen van start kunnen gaan.”

Volgens de directeur is de verhuis broodnodig. “Ons huidig gebouw is te verouderd”, klinkt het. “Bovendien zullen we in de toekomst ons leerlingenaantal kunnen optrekken. Momenteel tellen we 165 leerlingen, maar in Diegem zal voor zowat 210 jongeren plaats zijn.”