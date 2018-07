Gewonde bij zware keukenbrand 16 juli 2018

02u37 0 Machelen Een man is gisteren gewond geraakt bij een zware brand in de Blijde Inkomststraat in Machelen.

Het vuur ontstond gisteren iets voor 17 uur in de keuken door een oververhitte frietketel. De bewoners, een moeder en haar twee tienerzonen, konden zich op tijd uit de voeten maken. Een buur snelde nog ter hulp om het vuur te blussen, maar liep daarbij zelf brandwonden op aan de armen en het aangezicht. Hij werd overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, maar verkeert niet in levensgevaar.





Volgens buurtbewoners had hij de brandende frietketel proberen blussen met een emmer water, maar dat is niet bevestigd. De achterbouw met daarin de keuken brandde helemaal uit. De woning liep zware rook- en waterschade op en is minstens tijdelijk onbewoonbaar.





De gemeente heeft noodopvang aangeboden, maar volgens burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) kan het gezin terecht bij familie. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld. (DBS)