Gewapend duo overvalt wagenpark VAB 15 maart 2018

02u49 0 Machelen Twee gewapende mannen hebben dinsdagavond bedrijf VAB Fleet Services overvallen. Het duo kon na een achtervolging door de politie gevat worden.

"Rond sluitingstijd kwamen twee mannen het bedrijf binnen", vertelt zaakvoerder Hans Eeckman. "Ze vroegen aan onze werkneemster om autosleutels en gingen daarna weer naar buiten. Gelukkig had iemand al alarm geslagen." De politie was zeer snel ter plaatse, waardoor een van de twee overvallers meteen gevat kon worden. Een buit maakten ze niet. Het is de eerste keer dat Eeckman zoiets meemaakt. "Ik werk al meer dan 20 jaar in deze sector en nog nooit werd mijn zaak overvallen. We gaan uiteraard bekijken welke maatregelen we kunnen nemen." De twee daders werden ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)