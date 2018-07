George en Lydia vieren gouden bruiloft 04 juli 2018

02u42 0

George Schepens (72) en Lydia Van Vreckom (73) hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Machelen gevierd. De twee stapten op 29 juni 1968 in Brussel in het huwelijksbootje en zijn ondertussen al vijftig jaar gelukkig getrouwd. Na hun huwelijksfeest kregen ze twee dochters, die op hun beurt voor drie kleinkinderen zorgden. George werkte als bediende op de boekhouding bij Sibelgas, terwijl zijn vrouw bediende bij Sabam was.





Tegenwoordig gaan ze nog regelmatig samen op reis en vangen ze de kleinkinderen op. Daarnaast besteedt George veel tijd aan het monteren van video's . Lydia houdt van koken.





(RDK)