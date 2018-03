Gemeenteraadslid Joël Noé (Spirit) onverwachts overleden 22 maart 2018

02u45 0 Machelen Dinsdagavond zat hij nog gewoon op de gemeenteraad in Machelen, maar gisterochtend werd Spirit-gemeenteraadslid Joël Noé (46) dood aangetroffen in zijn woning. De Diegemnaar had in het verleden al hartproblemen en zou een hartaanval gekregen hebben. Binnen de lokale politiek wordt verslagen gereageerd. "Als we op één iemand konden rekenen, dan wel op Joël."

De 46-jarige Joël Noé was aan zijn tweede legislatuur als gemeenteraadslid bezig, maar was in het verleden ook al OCMW-raadslid. "Joël was één van onze twee mandatarissen in de gemeenteraad", zegt Spirit-voorzitter Patrick Vanderauwera. "Zijn overlijden betekent een groot verlies voor onze partij. Zowel als mens als als politieker hadden we bijzonder veel respect voor Joël. Als er iets voor onze partij gedaan moest worden, stond hij altijd paraat."





Ook burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) reageert aangeslagen. "Joël was een vaste waarde binnen ons kartel sp.a-Spirit-Groen. Hij was trouwens ook één van de kandidaten op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Zijn dood komt voor iedereen dan ook als een totale verrassing. We wisten dat hij in het verleden hartproblemen had, maar er leek de laatste tijd geen vuiltje aan de lucht. Dinsdagavond was hij nog aanwezig op de gemeenteraad en enkele uren later kregen we plots te horen dat hij er niet meer is. Uiteraard betekent dit een groot verlies voor onze gemeente."





16-jarige dochter

Joël Noé, die ook een hevige supporter van voetbalclub Diegem Sport was, laat een dochter van 16 jaar oud na. Wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt, was gisteren nog niet duidelijk. (RDK)