Gemeentelijke website in nieuw, overzichtelijker jasje 07 februari 2018

De gemeentelijke website van Machelen steekt in een nieuw jasje. De webstek is voortaan overzichtelijker en bundelt alle info van de gemeente en het OCMW.





Met de vernieuwde www.machelen.be ligt de nadruk op het gebruiksgemak van de bezoeker en op het snel en gemakkelijk vinden van een antwoord op alle vragen. De homepagina is overzichtelijk met de meest gezochte onderwerpen vooraan. Belangrijke nieuwtjes en activiteiten in de gemeente worden extra in de kijker gezet. "De nieuwe site brengt gemeente, OCMW en de twee bibliotheken van Machelen onder één digitaal dak", zegt OCMW-voorzitter Karina Rombauts (CD&V). "Niet langer surfen van hier naar daar, maar alle info verzameld op één plek. Een belangrijke stap in de samenwerking tussen gemeente en OCMW, maar vooral handig voor de bezoeker."





"Ook het digitale loket werd uitgebreid", vult communicatieschepen Marco Verberckmoes (Groen) aan. "Online kan je attesten en uittreksels van Burgerzaken aanvragen, tickets voor een voorstelling kopen en toelatingen en vergunningen aanvragen."





Inwoners die de komende dagen naar de nieuwe site surfen, kunnen een prijs winnen. (RDK)