Gemeente wil besparen door betere ICT 23 juli 2018

Machelen gaat de komende jaren verder samenwerken met VERA, het Vlaams-Brabantse autonoom provinciebedrijf en steunpunt voor e-government. "We willen in Machelen niet besparen op ICT maar mét ICT. Daar is VERA een enorme hulp bij." VERA begeleidt lokale overheden en organiseert groepsaankopen voor gemeenten. "We willen in Machelen niet alleen de interne werking efficiënter maken, maar ook de dienstverlening voor de burger verbeteren", stelt schepen Marco Verberckmoes (Groen). "De voorbije jaren hebben wij vooral ingezet op de bescherming van onze data, het invoeren van een volledig vernieuwde serverinstallatie, de informatieveiligheid en het koppelen van de vele softwaresystemen. De gemeenteraad en het college werken volledig digitaal. Dat alleen al bespaart ons 200.000 vellen papier per jaar. Onze volgende projecten zijn een digitaal archief en de integratie van gemeentediensten en OCMW. (DBS)