Gemeente en OCMW onder één dak: nieuw logo en nieuwe huisstijl RDK

20 februari 2019

10u51 0 Machelen Het Machelse schepencollege kiest voor een nieuwe huisstijl en een eigentijds logo. Die verandering komt er nu de gemeente en het OCMW onder één dak zitten.

Sinds 1 januari zijn de gemeente en het OCMW één organisatie en die synergie tussen beide instanties is volgens het schepencollege het sein om voor een duidelijke identiteit te kiezen. Zo zullen de inwoners vanaf nu kennis maken met een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. “Die nieuwe huisstijl toont aan waar we echt voor staan: een warme en veelzijdige gemeente waar verbondenheid centraal staat”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). De huisstijl zal stap voor stap ingevoerd worden. In een eerste fase komt het drukwerk aan bod, later worden ook de materialen zoals dienstwagens, kledij en straatnaamborden aangepast.

Het nieuwe logo telt de letters M en D, die verwijzen naar Machelen en deelgemeente Diegem. “Het logo moet de verbondenheid uitstralen die we als bestuur de komende jaren centraal willen stellen”, verklaart schepen van Communicatie Kris Jacobs (Open Vld). “Verbondenheid tussen gemeente en OCMW, verbondenheid tussen onze twee dorpskernen, de band met onze inwoners en de vriendschappen tussen onze inwoners onderling.”