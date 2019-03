Gemeente dooft lichten weekend lang voor Earth Hour RDK

25 maart 2019

De gemeente Machelen dooft haar openbare verlichting van vrijdagavond 29 maart tot en met maandagochtend 1 april in het kader van Earth Hour. Dat initiatief maakt deel uit van een internationale campagne om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en actie de ondernemen tegen de klimaatverandering. In Machelen zullen de lichten van de kerken, de bibliotheek en het Margakasteel drie nachten lang gedoofd worden. De verlichting in de parken en op de dorpspleinen blijft wel branden. Het schepencollege roept haar inwoners op om ook massaal de lichten te doven.