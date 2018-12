Gemeente betaalt geluidsschermen naast HST-fietssnelweg Robby Dierickx

24 december 2018

08u16 0 Machelen De gemeente Machelen heeft de vergunningsaanvraag van de Vlaamse overheid voor de aanleg van de HST-fietssnelweg in Diegem goedgekeurd en gaat ook zelf investeren in geluidsschermen. Niet dat de fietsers zoveel lawaai veroorzaken, maar de schermen moeten het geluid van het treinverkeer naast die nieuwe fietssnelweg tegenhouden.

Langs de spoorlijn tussen Leuven en Brussel wordt de huidige fietsinfrastructuur uitgebreid met een HST-fietsroute. De verbinding loopt over de A201 en de Brusselse ring. De brug gaat tot over de Mommaertslaan en gaat door het bestaande stationsgebouw aan de kant van de De Kleetlaan. Verderop wordt verbinding gemaakt met de Kouterveldstraat en de Grensstraat, de Culliganlaan en de Da Vincilaan.

De Vlaamse overheid diende hier enkele weken geleden een vergunningsaanvraag voor in en de gemeente zette het licht zopas op groen. Om een antwoord te bieden aan de bekommernissen van de buurtbewoners wat betreft geluidsoverlast heeft het Machelse schepencollege beslist om zelf te investeren in geluidsschermen. De Vlaamse Werkvennootschap had die schermen niet gepland omdat de geluidshinder niet het gevolg van de nieuwe fietssnelweg maar wel van de treinen. Om de leefkwaliteit van de omwonenden te verbeteren, maakt de gemeente nu zelf een budget van om en bij de 55.000 euro vrij.