Gemaskerde mannen dringen magazijn FedEx binnen en gaan ervandoor met Audi vol postpakketjes Robby Dierickx en Kim Aerts

18 februari 2019

14u34 0 Machelen Zes gemaskerde mannen hebben in de nacht van woensdag op donderdag een diefstal gepleegd in een magazijn van koerierdienst FedEx in Machelen. Ze braken een poort open en laadden hun Audi vervolgens vol met pakketjes. Van de daders ontbreekt elk spoor.

De feiten speelden zich rond 2 uur in de nacht van 13 op 14 februari in het FedEx-magazijn langs de Budasteenweg in Machelen af. In het gebouw was op het moment van de diefstal een werkneemster aan het werk. Toen ze gestommel in het magazijn hoorde, verwittigde ze de politie. “De werkneemster zag hoe zes gemaskerde mannen met een Audi achterwaarts het magazijn binnengereden waren en de wagen rustig aan het vullen waren met dozen die er gestockeerd stonden”, vertelt Catherine Bodet van politiezone ViMa. “Nog voor onze agenten ter plaatse waren, reden de daders weg.”

Volgens de vaststellingen braken de dieven één van de poorten van de laadkaai aan het magazijn open. Nadien reden ze het gebouw met hun wagen binnen. “Over de inhoud van de pakketjes bestaat nog onduidelijkheid, maar aangezien de daders met een aanzienlijke hoeveelheid dozen aan de haal gingen, heeft het labo een sporenonderzoek gehouden”, aldus nog de lokale politie. “Bij de diefstal vielen geen gewonden.”

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Volgens het parket Halle-Vilvoorde, dat een onderzoek voert, werd de nummerplaat op het gebruikte voertuig diezelfde nacht gestolen in Sint-Agatha-Berchem.