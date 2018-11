Garage brandt volledig uit RDK/DBS

28 november 2018

15u16 0 Machelen

In de Oudstrijdersstraat in Machelen is woensdagochtend een garage volledig uitgebrand. Het vuur ontstond rond 9.30 uur en zorgde meteen voor hevige rookontwikkeling.

De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet vermijden dat de garage in de vlammen opging. Ook de hele inboedel – onder meer een wagen en een brommer - verdween in de vlammen.

De aanpalende woning liep lichte schade op, maar aangezien de bewoners het huis tijdig konden verlaten, vielen er geen gewonden. Als gevolg van de brand was de Oudstrijdersstraat een tijdje afgesloten. De oorzaak van de brand is volgens de lokale politie accidenteel en is vermoedelijk ontstaan ter hoogte van de verwarmingsketel of de elektriciteitskast. Door de schade kan de woning niet meer verwarmd worden, waardoor de bewoners tijdelijk bij familie terecht moeten.