G-sporters geven werknemers Samsung partij 14 juni 2018

02u34 0 Machelen Werknemers van Samsung hebben gisteren een potje bocce en smashvolley gespeeld met G-sporters, oftewel sporters met een beperking.

Het #PlayUnified-event vond gisteren plaats in sporthal Bosveld in Machelen. "Elk jaar betrekken we doelgroepen die het niet gemakkelijk hebben bij ons eigen Health-project", zegt Aron Wils van Samsung. "Dit jaar ging onze voorkeur naar de G-sporters. Met het evenement vragen we immers aandacht voor inclusie, waarbij valide en andersvalide sporters samen aan het sporten gaan. De deelnemers konden zich uitleven tijdens een partijtje bocce - een variant op petanque. Ook speelden ze smashvolley."





Na afloop werden de werknemers van Samsung en de G-sporters nog getrakteerd op een diner. (RDK)