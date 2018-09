Ferdinand en Ghislena 65 jaar getrouwd 07 september 2018

02u32 0

65 jaar geleden, op 11 augustus 1953, gaven Ferdinand Bovijn en Ghislena Vleminckx elkaar hun jawoord in Erps-Kwerps (Kortenberg). Vandaag woont het koppel in Machelen. Onlangs werden ze op het gemeentehuis uitgenodigd om hun briljanten bruiloft te vieren. Ferdinand was pasteibakker in Machelen en zijn Ghislena hielp mee in de winkel. Tegenwoordig zorgen ze samen voor het huishouden en kijken ze graag naar feuilletons op tv. Ghislena gaat nog regelmatig naar het naaikransje met goede vriendinnen.





(RDK)