Erfgoed of klaar voor de sloophamer? Toekomst zaal Nova hangt aan zijden draadje Uitbaters, harmonie en gemeente dienen aanvraag tot erkenning in om eventuele afbraak te voorkomen Robby Dierickx

22 februari 2019

17u15 0 Machelen De vzw Nova, de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia en de gemeente hebben een aanvraag ingediend om de concertzaal van het Nova-complex in de Kerklaan in Machelen te erkennen als bouwkundig en cultureel erfgoed. Daarmee willen ze een eventuele afbraak van de zaal voorkomen. In het verleden gonsde het immers van de geruchten dat de eigenaars de voormalige cinema wilden platgooien.

Al ruim twee jaar is de toekomst van het Nova-complex in de Kerklaan in Machelen onzeker. De kerkfabriek Sint-Gertrudis en de Vereniging Parochiale Werken (VPW) - de twee eigenaars van het complex - noemden de zaal in het verleden te verlieslatend en zochten een oplossing voor het pand. Volgens beide instanties waren er verschillende opties, maar volgens de vzw Nova – die instaat voor de uitbating van de zaal – hadden de kerkfabriek en de VPW verregaande plannen om het complex met de grond gelijk te maken. De vzw en de verschillende verenigingen die jaarlijks zowat vierhonderd keer gebruik maken van de zaal startten daarom een petitie en verzamelden 746 handtekeningen. Desondanks bleef de toekomst onzeker. Ook vandaag liggen er volgens de VPW en de kerkfabriek nog verschillende opties op tafel.

En dus schakelen de vzw Nova, de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (één van de vaste gebruikers van de zaal) en de gemeente een versnelling hoger. “Om de kansen op een afbraak te verkleinen, hebben we bij Onroerend Erfgoed een aanvraag ingediend om de concertzaal – en bij uitbreiding het hele complex - te laten erkennen als bouwkundig en cultureel erfgoed”, zegt Roger Jappens van de vzw Nova. “De zaal die ooit als cinema gebouwd werd, heeft een geschiedkundige en culturele waarde die niet zomaar mag verdwijnen. Als we die erkenning binnenhalen, worden er strengere regels opgelegd als men iets aan het gebouw wil wijzigen. Via die erkenning hopen we dat het gebouw op termijn volledig beschermd wordt als cultureel erfgoed.”

Steun van gemeente

Ook Machels burgemeester Marc Grootjans (CD&V) steunt de aanvraag. “Hiermee geven we het signaal dat we hopen dat de zaal gered kan worden. Het voortbestaan van de zaal leeft enorm in onze gemeente, zeker gezien de geschiedenis die rond het gebouw hangt.”

Afgelopen maandag zaten de eigenaars van het Nova-complex met de vzw en enkele verenigingen rond de tafel. Raf Kempens van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wil daarover niet veel kwijt. “We hebben verschillende scenario’s op tafel gelegd”, klinkt het. “De verenigingen kunnen hier nu verder op bouwen.”

De komende weken zitten de verenigingen en de vzw Nova rond de tafel om te bekijken wat mogelijk is. “De toekomst blijft dus nog wat onzeker, al hopen we dat de dreigende afbraak binnenkort helemaal van de baan is met de erkenning tot bouwkundig en cultureel erfgoed”, besluit Roger Jappens. Verschillende verenigingen sluiten zich de komende dagen aan bij de aanvraag tot erkenning. Onder meer heemkring Machala steunt de aanvraag.