E19 opnieuw open na asfaltwerken 06 augustus 2018

Nog de hele vrijdagnacht waren arbeiders in de weer om het asfalt van de E19 ter hoogte van Machelen te herstellen. Een vrachtwagen van het merk Pampers was er vrijdagmiddag in brand gevlogen.





De rijstroken waren nog tot de vroege zaterdagochtend afgesloten voor de werken. Nadat eerst de linkerrijstrook werd vrijgemaakt, gingen ook tegen 10 uur de overige twee rijbanen open. De laatste markeringswerken werden rond 8.00 uur op zaterdagochtend beëindigd. De aannemer moest de toplaag van het asfalt afgeschrapen en een nieuwe asfaltlaag aanbrengen over een afstand van 200 meter, en op de midden- en linkerrijstrook over een afstand van 100 meter. De weg naar Brucargo, de opslagplaats van de luchthaven van Zaventem bleef wat langer gesloten, omdat de weg eerst nog stevig gereinigd moest worden. (DCFS)