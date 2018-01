Drie extra aed-toestellen op strategische plaatsen 02u56 0 Machelen Binnen enkele weken worden op drie strategische plaatsen in Machelen drie extra aed-toestellen opgehangen. Daarmee komt het aantal automatisch externe defibrillatoren in de gemeente op zeven te staan.

Met een aed worden elektrische schokken aan het hart toegediend bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De defibrillatoren worden in een stevige en beveiligde kast geplaatst op de buitengevel van de gebouwen. In Machelen werden een tijdje geleden al vier van die toestellen geplaatst en dit voorjaar komen er nog eens drie bij. Daardoor zullen de inwoners binnenkort een aed-toestel vinden aan sporthal Bosveld, stadion Bosveld, gemeenschapscentrum 't Kwadrant, het jeugdvoetbalcomplex langs de Kosterstraat in Diegem, het gemeentehuis, 't Kant en aan het tenniscomplex in Machelen.





Opleidingen

Daarnaast organiseren de gemeente, het Rode Kruis en de firma die de toestellen levert opleidingen over hoe je zo'n defibrillator moet gebruiken. De verschillende adviesraden van de dienst vrije tijd zullen er ook nauw bij betrokken worden.





(RDK)