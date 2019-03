Dorpstraat tot eind juni overdag dicht RDK

01 maart 2019

11u16 0 Machelen De Dorpstraat in Machelen zal zeker tot eind juni overdag afgesloten blijven door werken. De aannemer vroeg een verlenging van de vergunning aan.

Aanvankelijk zou de Dorpstraat slechts tot eind december vorig jaar afgesloten worden, maar de werken in de straat liepen uit en zijn momenteel nog volop bezig. Daarom vroeg de aannemer een vergunning aan om de straat tot eind juni elke ochtend af te sluiten en ’s avonds opnieuw vrij te maken. Het gaat om het gedeelte vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan de huisnummers 18 en 27. Het schepencollege zette het licht op groen.

Omleiding

Er is een omleiding langs de Nieuwstraat en de Vilvoordelaan. Bewoners van de appartementen in de Dorpstraat zullen hun woningen kunnen bereiken via het kruispunt met de Emiel Vanden Berghestraat. Er wordt tijdelijk verkeer toegelaten in twee richtingen vanaf dit kruispunt. De handelszaken in de Dorpsstraat zijn bereikbaar via de Nieuwstraat, Goudstraat en E. Vandenberghestraat.