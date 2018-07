Dorpstraat en Goudstraat donderdag afgesloten 10 juli 2018

De Dorpstraat en de Goudstraat in Machelen worden op donderdag 12 juli tussen 5 en 18 uur afgesloten als gevolg van een betonstort voor het project Groendael. De Goudstraat wordt ter hoogte van de Nieuwstraat afgesloten, de Dorpstraat ter hoogte van de Vilvoordelaan. Er is een omleiding voorzien vanaf het kruispunt van de Turcksinstraat met de Vilvoordelaan. Deze omleiding loopt via de Nieuwstraat, C. Françoisstraat en de Vandenberghestraat. (RDK)