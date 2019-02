Domper op de carnavalsvreugde: kindjes mogen geen confetti gooien tijdens stoet Gemeente legt scholen verbod op wegens slecht voor milieu en te grote opkuis Robby Dierickx

26 februari 2019

15u39 0 Machelen Woensdag trekken de leerlingen van De Fonkel en de Parochiale Basisschool in Diegem verkleed door de straten, maar in tegenstelling tot de voorbije jaren mogen ze tijdens die carnavalsstoeten niet met confetti gooien. “Slecht voor het milieu en de opkuis ervan vergt een pak werk van de gemeentearbeiders”, klinkt het. De scholen vinden het jammer, maar begrijpen de maatregel ook.

Leerlingen van de Machelse en de Diegemse basisscholen die snode plannen hadden om hun medeleerlingen te verrassen met een hoop confetti mogen die plannen opbergen. Het schepencollege van Machelen heeft immers beslist om confetti te verbieden tijdens de carnavalsstoeten. “Het mag dan wel een traditie zijn bij carnaval, maar de papiersnippers zijn nefast voor het milieu”, zegt milieuschepen Magda Geeroms (N-VA). “Ze belanden telkens in de riolering en bovendien vraagt de opkuis van de confetti een pak werk van onze gemeentearbeiders. Inmiddels bestaat er wel biologisch afbreekbare confetti en we kunnen de scholen wel verplichten om dit aan te kopen, maar we kunnen onmogelijk hetzelfde aan de ouders van de leerlingen vragen. Daarom hebben we beslist om een algemeen verbod uit te vaardigen.”

Scholen mogen wel nog afbreekbare confetti en serpentines in afgesloten ruimtes zoals een zaal gooien, maar op straat mag het dus niet langer. Zowel in gemeenteschool De Fonkel als in de Parochiale Basisschool in Diegem – waar de carnavalsstoeten woensdagvoormiddag georganiseerd worden – heeft men begrip voor de keuze van het gemeentebestuur. “Ondanks dat confetti voor een aparte carnavalssfeer zorgt, klopt het wel dat het papier niet al te best is voor het milieu en ook voor zwerfvuil zorgt”, zegt Liesbeth Van Hemelrijck, directrice van de Parochiale Basisschool. En ook haar collega van De Fonkel begrijpt de keuze van het schepencollege. “Maar omdat confetti toch nog bij carnaval hoort, mogen leerlingen er wel nog mee gooien in onze school”, zegt Ulla Wynants. “Volgend jaar willen we zeker meestappen in het verhaal van de afbreekbare confetti, maar we wilden de ouders dit jaar nog niet op extra kosten jagen.”

Traditie verdwijnt

In basisschool De Sterrenhemel in Machelen, waar de leerlingen vrijdag verkleed in stoet door de straten stappen, betreurt men dan weer dat een traditie verdwijnt. “De kinderen van vandaag gaan de echte carnavalssfeer niet meer kennen door het wegnemen van de confetti”, zegt juf Hannelore. “We hebben veel allochtone leerlingen en zij leven echt mee met het carnavalsfeest. Het is een traditie die we hen kunnen meegeven. En confetti is net een belangrijk deel van die traditie.”

Naar volgend jaar toe is de gemeente wel bereid om met de verschillende scholen te bekijken wat mogelijk is. “We zullen nagaan op welke manier we de scholen kunnen ondersteunen indien ze voor de duurdere, afbreekbare confetti kiezen”, besluit schepen Geeroms.