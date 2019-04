Directie UPS volgens vakbonden “te vaag” over toekomst vestiging Diegem Robby Dierickx

01 april 2019

17u33 0 Machelen Bij koerierdienst UPS in Diegem hebben de vakbonden en de directie maandag een eerste ondernemingsraad gehad sinds een dikke week geleden bekend werd dat 94 werknemers hun job verliezen. De vakbonden eisten garanties over de toekomst van de vestiging in de Machelse deelgemeente, maar kregen naar eigen zeggen een te vaag antwoord.

UPS wil haar nachtploeg verhuizen naar Eindhoven, waardoor 46 werknemers hun job verliezen. Daarnaast kiest de directie ervoor om nog eens 48 administratieve functies uit te besteden. Zeventien contracten worden dan weer ingekort, van voltijds naar halftijds.

Maandagmiddag vonden de eerste onderhandelingen sinds de aangekondigde herstructurering plaats. Daarin hoopten de vakbonden meer zekerheid te krijgen over de toekomst van de vestiging in Diegem. Maar die kregen ze - naar eigen zeggen - niet. De directie verwees naar de geplande investeringen van 800.000 euro in gebouwen en machines, terwijl er volgens de vakbonden in Eindhoven 128 miljoen euro geïnvesteerd werd in de infrastructuur. De bonden vroegen een cao werkzekerheid, waarop de directie hen om een voorstel vroeg.

Voorlopig geen acties meer

Op 29 april worden de gesprekken hervat. Voorlopig zal er geen actie gevoerd worden. In Diegem werken 900 werknemers.