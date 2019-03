Diegemse pastoor Vital Orolé (88) ontmoet paus Franciscus: “Te ontroerd om praatje te maken” Robby Dierickx

15u09 0 Machelen De 88-jarige Diegemse pastoor Vital Orolé is woensdagmiddag op audiëntie geweest bij paus Franciscus in Vaticaanstad. Een onvergetelijke ervaring voor de man die al 63 jaar priester in de Machelse deelgemeente is. “Ik was zelfs te ontroerd om een praatje te maken.”

De ‘padré’, zoals de Diegemnaars hun pastoor noemen, stapte maandag samen met goede vriend Dan Gooris op het vliegtuig richting Rome. Het was Dan die ervoor gezorgd had dat Vital Orolé op audiëntie mocht bij de paus. Woensdagmiddag was het zover: de Diegemse pastoor mocht de Argentijnse Franciscus de hand schudden en kreeg een kleine minuut de tijd om te praten met het hoofd van de katholieke kerk. “Maar ik was te ontroerd om een praatje te maken”, aldus de 88-jarige Vital Orolé. “Als hij daar zo plots voor je neus staat, sta je perplex. Ik heb hem kort bedankt voor alles wat hij voor de katholieke kerk doet, maar meer kon ik niet zeggen. Het was een uniek moment dat ik nooit meer zal vergeten.”

Lekker etentje

De ontmoeting met de paus kwam er omdat Vital Orolé al 63 jaar onafgebroken pastoor is in Diegem. Dan Gooris beloofde vorig jaar – toen de padre in het ziekenhuis lag – dat hij er alles aan zou doen om een ontmoeting met de paus te regelen. “Dat hij hierin geslaagd is, is ongelooflijk. Hoe ik hem kan bedanken? Geen idee. Misschien met een lekker etentje. Ik zal er nog eens goed over nadenken.”

Donderdag keren Dan Gooris en de padre “met een fantastisch gevoel en een unieke ervaring” terug naar Diegem.