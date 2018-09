Diegem Zomert op zaterdag en zondag 06 september 2018

In het centrum van Diegem staan op zaterdag 8 en zondag 9 september allerlei activiteiten gepland in het kader van het evenement Diegem Zomert. Op zaterdag opent het terras haar deuren om 16 uur. Twee uur later is er een grote dorpsbarbecue, waarvoor inschrijven verplicht is. Om 19.30 uur gaat Diegem Zingt van start, terwijl om 21 uur een optreden gepland staat. De avond wordt feestelijk afgesloten met muziek, gedraaid door een deejay. Op zondag vindt om 11 uur het aperitiefconcert van de Verenigde Fanfares van Diegem plaats. Anderhalf uur later wordt er geluncht met live achtergrondmuziek. Ook voor die lunch worden inwoners verplicht zich in te schrijven. Van 8 tot en met 16 september is het ook kermis op het A. De Cockplein. (RDK)