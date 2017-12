Dief brengt bedrijven en hotels bezoekje 03u03 0

Een 35-jarige Roemeen is veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden voor diefstallen in firma's en hotels in Diegem en Machelen. De man maakte er een sport van om de betrokken zaken binnen te wandelen. Ofwel deed hij alsof hij druk aan het bellen was maar in andere gevallen glipte hij schaamteloos mee binnen met een werknemer. Eenmaal binnen ging hij aan de haal met geld of waardevolle zaken zoals laptops. Tussen februari en juni maakte hij zo tientallen slachtoffers. "Ik wil jullie allemaal terugbetalen", zei de dertiger. Of hij die belofte ook zal waarmaken is maar zeer de vraag.





(WHW)